МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рост цен в 2020 году в России не был равномерным для всех групп населения — в большей степени его ощутили обеспеченные домохозяйства из-за увеличения стоимости импортных автомобилей, полагают аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. Эксперт рассказала, почему нельзя повышать пенсии за счет богатых

"Среднегодовая инфляция в 2020 году составила 3,4%. Однако из-за того, что структура потребления бедных и богатых домашних хозяйств заметно отличается, этот рост цен не был равномерным среди населения России", — указывают эксперты.

"Несмотря на то что самый большой вклад в инфляцию по итогам года внесли продовольственные товары, рост цен в большей степени затронул не наиболее бедные домашние хозяйства (с высокой долей продовольствия в потребительской корзине), а, наоборот, наиболее богатые домашние хозяйства", — полагают аналитики центра.

Причинами этого, по их мнению, стал резкий рост цен на импортные товары (прежде всего, на автомобили), доля которых в потребительской корзине населения с высоким уровнем дохода остается высокой.

Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат.