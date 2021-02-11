МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента России рассмотрит законопроект, предусматривающий внедрение в практику понятия минимального гарантированного дохода людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание.

Как сообщается на сайте Госдумы, документ внесен депутатами от фракции "Единая Россия" во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым.

Предполагается внести правки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

По мнению авторов предложения, перечень имущества должника, на которое нельзя накладывать взыскание за долги, будет дополнен ежемесячным доходом гражданина. Этот доход не должен быть "ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России", говорится на сайте нижней палаты парламента.