МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в декабре сократилось в 1,4 раза в годовом выражении и составило 10,556 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. Международные резервы России за неделю снизились на 0,6%

При этом объем экспорта в декабре уменьшился в годовом выражении на 10,4%, до 35,504 миллиарда долларов, импорта — вырос на 2,3%, до 24,948 миллиарда.