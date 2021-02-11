2021-02-11T16:15:13+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210211/833024735.html
Профицит торгового баланса России в декабре сократился
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в декабре сократилось в 1,4 раза в годовом выражении и составило 10,556 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При... ПРАЙМ, 11.02.2021
центробанк, россия, торговый баланс, профицит, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в декабре сократилось в 1,4 раза в годовом выражении и составило 10,556 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в декабре уменьшился в годовом выражении на 10,4%, до 35,504 миллиарда долларов, импорта — вырос на 2,3%, до 24,948 миллиарда.