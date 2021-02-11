МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Постпреды ЕС обсудили в среду визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, а также дальнейшие шаги в отношении России, включая санкции, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает агентство Блумберг.

"На встрече в среду не менее 10 послов выразили свое разочарование по поводу того, как прошел визит Борреля", — цитирует агентство дипломатический документ, оказавшийся в его распоряжении. Глава европейской дипломатии сделал заявление по итогам визита в Россию

Источники агентства отмечают, что постпреды ЕС обсудили в ходе встречи в среду возможные санкции в отношении России на фоне ситуации с Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, по данным агентства, отказался прокомментировать обсуждения, при этом добавил, что работа над возможными мерами "продолжается".

Сам Боррель ранее заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем — в марте на саммите объединения.

Страны ЕС критикуют решение суда по делу Алексея Навального, а также задержания участников несогласованных акций в его поддержку.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".