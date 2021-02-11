МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин может покинуть фонд в ближайшее время, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в федеральном правительстве. Эксперт оценил идею ликвидировать Пенсионный фонд России

Топилин был назначен на должность председателя правления Пенсионного фонда России в январе прошлого года.

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники, Топилин объявил о своем уходе в среду вечером. Имя преемника он не назвал. Отмечается, что в пресс-службе ПФР комментировать запрос издания об отставке главы фонда отказались, официальных подтверждений отставки нет.

Как поясняет издание, по словам источника в ПФР, информация об отставке Топилина связывается с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. "Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", — приводит "Коммерсант" слова источника.

В ПФР РИА Новости сказали, что не комментируют эту информацию, в Минтруде пока не ответили на запрос. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сказал, что ему об этом ничего неизвестно.