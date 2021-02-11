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СМИ: глава Пенсионного фонда Топилин может покинуть свой пост
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Глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин может покинуть фонд в ближайшее время, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в федеральном правительстве. Топилин... ПРАЙМ, 11.02.2021
пенсии, россия, пфр, максим топилин, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин может покинуть фонд в ближайшее время, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в федеральном правительстве.
Топилин был назначен на должность председателя правления Пенсионного фонда России в январе прошлого года.
Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники, Топилин объявил о своем уходе в среду вечером. Имя преемника он не назвал. Отмечается, что в пресс-службе ПФР комментировать запрос издания об отставке главы фонда отказались, официальных подтверждений отставки нет.
Как поясняет издание, по словам источника в ПФР, информация об отставке Топилина связывается с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. "Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", — приводит "Коммерсант" слова источника.
В ПФР РИА Новости сказали, что не комментируют эту информацию, в Минтруде пока не ответили на запрос. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сказал, что ему об этом ничего неизвестно.