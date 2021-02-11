ВАШИНГТОН, 11 фев – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден завершил один из масштабнейших проектов своего предшественника: прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации, сообщил Белый дом в четверг. Байден рассказал, как будет спасать экономику Америки

Режим чрезвычайной ситуации был введен тогдашним президентом Дональдом Трампом в феврале 2019 года. Фактически режим чрезвычайной ситуации означает выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.

"Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", — говорится в письме, направленном президентом спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Байден также заявил, что, как он объявил раньше, его администрация не допустит "траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе (с Мексикой)", а также попросил "тщательного пересмотра всех ресурсов, направленных на это".

В письме Пелоси Байден указывает, что сообщает конгрессу о прекращении режима чрезвычайной ситуации и что средства, предусмотренные им, не будут более использованы для строительства стены на южной границе.