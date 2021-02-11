БРЮССЕЛЬ, 11 фев — ПРАЙМ. Страны Евросоюза окончательно одобрили создание механизма восстановления и устойчивости общим объёмом 672,5 миллиарда евро, который лежит в основе нового антикризисного фонда "ЕС Нового поколения", говорится в сообщении Совета ЕС. Евросоюз рассказал, как будет переходить с газа на водород

"Совет утвердил 11 февраля 2021 года механизм восстановления и повышения устойчивости (RRF). Этот фонд объёмом 672,5 миллиарда евро находится в центре чрезвычайных усилий ЕС по восстановлению (экономики — ред.) под названием "ЕС следующего поколения", — говорится в релизе.

Общий объём фонда "ЕС следующего поколения" составляет 750 миллиарда евро, он включает в себя, кроме RRF, ряд других механизмов распределения средств. В целом же антикризисный фонд будет наполнен за счёт займов Еврокомиссии на рынке. Деньги будут распространяться как в виде кредитов, так и в виде грантов. Этот фонд предназначен для поддержания восстановления стран Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса.

"ЕС следующего поколения" был разработан в прошлом году в ответ на этот кризис, однако пока идёт окончательное утверждение его элементов, и он ещё не начал свою работу.