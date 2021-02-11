ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета США сократится в 2021 финансовом году (начался в октябре 2020) почти на 900 миллиардов долларов по сравнению с дефицитом "коронавирусного" 2020 финансового года, прогнозирует беспартийное Бюджетное управление конгресса США. В США предупредили о "растущей проблеме" криптовалют

По его данным, в 2021 финансовом году дефицит составит 2,258 триллиона долларов против 3,132 триллиона долларов годом ранее.

При этом дефициты 2020 года (14,9% ВВП) и 2021 года (10,3%) будут рекордными с момента окончания Второй мировой войны 1945 года.

Новый прогноз не включает стимулирование экономики на 1,9 триллиона долларов, который намерены провести демократы в конгрессе.

При этом дефицит составит в среднем 1,2 триллиона долларов в 2022-2031 годах и превысит 50-летний средний показатель в 3,3% ВВП в каждый из этих годов, считают эксперты конгресса. К 2031 году годовой дефицит прогнозируется на уровне 5,7% ВВП.

Федеральный долг США на руках инвесторов, согласно прогнозу, вырастет до 102% ВВП в 2021 финансовом году. Годом ранее долг составил 100% ВВП. К 2031 финансовому году прогнозируется долг в 107% ВВП, самый высокий в истории страны.