МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире YouTube-канала Соловьёв Live заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

Это возможно, заявил министр иностранных дел, если со стороны Евросоюза будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики России.



"Исходим из того, что мы готовы. В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", — отметил дипломат.