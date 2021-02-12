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Лавров: Россия готова к разрыву с Евросоюзом
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире YouTube-канала Соловьёв Live заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Это возможно, заявил... ПРАЙМ, 12.02.2021
россия, евросоюз, сергей лавров, санкции против рф, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире YouTube-канала Соловьёв Live заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом.
Это возможно, заявил министр иностранных дел, если со стороны Евросоюза будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики России.
"Исходим из того, что мы готовы. В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", — отметил дипломат.