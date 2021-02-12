2021-02-12T10:53:00+03:00
2021-02-12T11:04:02+03:00
2021-02-12T10:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210212/833029015.html
Промпроизводство в Великобритании в декабре выросло хуже прогноза
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,2% к ноябрю, а в годовом выражении — упал на 3,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны... ПРАЙМ, 12.02.2021
мировая экономика, производство, великобритания, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83271/21/832712106.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83271/21/832712106.jpg
https://1prime.ru/images/83271/21/832712105.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83271/21/832712105.jpg
https://1prime.ru/images/83271/20/832712093.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83271/20/832712093.jpg
https://1prime.ru/world/20201228/832699898.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,2% к ноябрю, а в годовом выражении — упал на 3,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что показатель вырос на 0,5% в месячном выражении и снизился на 3,8% — в годовом.
В целом за прошлый год промышленное производство в стране упало на 8,6%.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в декабре в месячном выражении вырос на 0,3% при прогнозе роста на 0,6%. В годовом исчислении показатель снизился на 2,5%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 3,3%. За год объем производства в обрабатывающей промышленности сократился на 9,9%.