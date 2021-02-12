МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,2% к ноябрю, а в годовом выражении — упал на 3,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что показатель вырос на 0,5% в месячном выражении и снизился на 3,8% — в годовом.

В целом за прошлый год промышленное производство в стране упало на 8,6%. Великобритания хочет запретить вредную еду

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в декабре в месячном выражении вырос на 0,3% при прогнозе роста на 0,6%. В годовом исчислении показатель снизился на 2,5%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 3,3%. За год объем производства в обрабатывающей промышленности сократился на 9,9%.