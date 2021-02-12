2021-02-12T11:03:28+03:00
2021-02-12T11:03:28+03:00
2021-02-12T11:03:28+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210212/833029063.html
Денежная база России в широком определении за январь снизилась
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 февраля составил 18,371 триллиона рублей против 18,472 триллиона на 1 января, сообщил Банк России. Таким... ПРАЙМ, 12.02.2021
россия, денежная база, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83230/12/832301218.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/12/832301218.jpg
https://1prime.ru/images/83230/12/832301217.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/12/832301217.jpg
https://1prime.ru/images/83230/12/832301216.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/12/832301216.jpg
https://1prime.ru/energy/20210204/832971308.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 февраля составил 18,371 триллиона рублей против 18,472 триллиона на 1 января, сообщил Банк России.
Таким образом, за январь показатель снизился на 0,55%, или на 101,7 миллиарда рублей.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,181 триллиона рублей на 1 февраля). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,256 триллиона рублей), обязательные резервы (720,7 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (661,9 миллиарда рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (551,7 миллиарда рублей).