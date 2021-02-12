МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 февраля составил 18,371 триллиона рублей против 18,472 триллиона на 1 января, сообщил Банк России.

Таким образом, за январь показатель снизился на 0,55%, или на 101,7 миллиарда рублей. Чем грозит России резкое подорожание нефти

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,181 триллиона рублей на 1 февраля). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,256 триллиона рублей), обязательные резервы (720,7 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (661,9 миллиарда рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (551,7 миллиарда рублей).