БРЮССЕЛЬ, 12 янв — ПРАЙМ. Процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, идет, он носит конфиденциальный характер, заявил РИА Новости официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

"Что касается возможных санкций, то я могу добавить только то, что работа идет. Но процесс подготовки, обсуждения и принятия (санкционного) списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать", — сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что для утверждения новых санкций понадобится единогласное решение всех государств-членов Европейского союза. "Достижение результата зависит от единогласного решения всех государств-членов", — сказал Стано. Банк Англии раскритиковал условия допуска на банковский рынок ЕС

Ранее депутаты Европарламента предлагали свои перечни российских чиновников, бизнесменов и журналистов, которые, по их мнению, должны быть внесены в санкционные списки. Однако, как отмечал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, на момент его визита в Москву ни одна страна ЕС не выступила с официальным предложением по новым санкциям против России.

По возвращении из Москвы Боррель написал в своем блоге, что страны ЕС рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем 22 февраля совете министров иностранных дел Евросоюза. При этом Боррель указал, что ограничительные меры могут быть приняты в рамках нового режима глобальных санкций Евросоюза за нарушение прав человека, который был утвержден в конце прошлого года и еще ни разу не применялся.

Принятие нового режима санкций год назад инициировал Боррель. В одном из своих выступлений он предложил назвать его именем Алексея Навального, но эта идея поддержки не нашла. Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно". Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

Страны ЕС критикуют решение суда по Навальному, а также задержания участников акций в его поддержку. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Брюссель от введения новых санкций в отношении России и сообщила, что, если они будут объявлены, последует соразмерный ответ.

МИД РФ ранее также советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. В МИД РФ называли поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.