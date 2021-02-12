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Песков заверил, что Россия готова выстраивать отношения с ЕС
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Смысл заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом исказили — Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать... ПРАЙМ, 12.02.2021
ес, россия, песков, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Смысл заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом исказили — Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.
"Все-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что именно об этом говорил министр.
"А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом", — отметил представитель Кремля.