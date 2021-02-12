МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о недопустимости формального подхода к исполнению майского указа президента, касающегося зарплат бюджетников. Куда улетит рубль, если Центробанк снизит ставку по рецепту МВФ

"Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально. Важно видеть за этими цифрами людей", — сказал премьер на заседании правительства.

Система оплаты труда бюджетников должна быть максимально прозрачной, подчеркнул Мишустин.