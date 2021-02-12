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Мишустин заявил о недопустимости формализма при исполнении майского указа
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о недопустимости формального подхода к исполнению майского указа президента, касающегося зарплат бюджетников. "Есть конкретный майский... ПРАЙМ, 12.02.2021
указы, зарплаты, мишустин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о недопустимости формального подхода к исполнению майского указа президента, касающегося зарплат бюджетников.
"Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально. Важно видеть за этими цифрами людей", — сказал премьер на заседании правительства.
Система оплаты труда бюджетников должна быть максимально прозрачной, подчеркнул Мишустин.