2021-02-12T13:52:04+03:00
2021-02-12T13:52:04+03:00
2021-02-12T13:52:04+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210212/833030390.html
Банк России рассказал, когда годовая инфляция достигнет максимума
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Банк России прогнозирует, что в феврале-марте годовая инфляция достигнет максимума, а далее будет снижаться, говорится в сообщении регулятора. "По прогнозу Банка России, в... ПРАЙМ, 12.02.2021
инфляция, россия, банк россии, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует, что в феврале-марте годовая инфляция достигнет максимума, а далее будет снижаться, говорится в сообщении регулятора.
"По прогнозу Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года", — говорится в релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ.
В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ в 2021 году составит 3,7–4,2% и останется вблизи 4% в дальнейшем, добавляет ЦБ.