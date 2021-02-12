МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует, что в феврале-марте годовая инфляция достигнет максимума, а далее будет снижаться, говорится в сообщении регулятора.

"По прогнозу Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года", — говорится в релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ в 2021 году составит 3,7–4,2% и останется вблизи 4% в дальнейшем, добавляет ЦБ.