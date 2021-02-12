Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 4,25%. В сопроводительном комментарии регулятора говорится, что в декабре 2020 года и январе текущего года инфляция потребительских цен оставалась на повышенном уровне, также росли инфляционные ожидания населения. Напомним, что в январе, по данным Росстата, инфляция в России выросла на 5,19% по сравнению с январём 2020 года, значительно превысив целевой уровень ЦБ РФ в 4%. Банк России обновил свой прогноз по инфляции потребительских цен на 2021 год, повысив его до 3,7-4,2%, при этом отметив, что после 2021 года ожидает возвращение инфляции на целевой уровень в 4%. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Причины роста инфляции в январе 2021 года Банк России видит в росте цен на ряд потребительских товаров, прежде всего, продуктов питания, и в повышенной волатильности обменного курса рубля. Регулятор прогнозирует, что в феврале-марте инфляция в России достигнет своего максимума, а далее начнёт снижаться, выйдя по итогам года в достаточно широкий прогнозный коридор в 3,7-4,2%.

Мы, как и консенсус аналитиков, ожидали такого решения, да и сопроводительный комментарий с объяснением причин роста инфляции в конце прошлого и начале текущего года для нас сюрпризом не стал. Как правило, в России с декабря по февраль инфляция растёт, а январь чаще всего является наиболее «инфляционным» месяцем, прежде всего, из-за действия сезонного фактора, повышения цен на плодоовощную продукцию и некоторые другие продукты питания, а также из-за роста потребительского спроса накануне новогодних праздников. Фактор пандемии коронавируса в 2021 году, по нашему мнению, на инфляцию не влияет, тем более, что существенных ограничений для бизнеса во время второй волны пандемии в России не произошло, да и отсутствует потребительский ажиотаж в скупке самых необходимых продуктов питания, который был весной.

Кроме того, мы считаем, что большое значение для динамики инфляции имеет цикличность роста цен на сельскохозяйственную продукцию, продолжительность одного цикла составляет около двух лет. А рост цен на продукты питания происходит с 2019 года, когда государство повысило НДС, и хотя льготная ставка НДС для продуктов питания не повышалась, продовольствие начало дорожать в связи с ростом НДС, например, на транспортные услуги, сельхозтехнику и другие виды товаров и услуг. В 2021 году, по нашим прогнозам, этот двухлетний цикл должен закончиться.

Мы также полагаем, что рост цен на нефть в текущем году позволит обуздать действие ещё одного проинфляционного фактора — обесценение рубля. В связи с этим наш прогноз по инфляции потребительских цен на 2021 год несколько более оптимистичен, чем у Банка России, и составляет 3,5-4%.

Курсы доллара и евро к рублю после объявления решения ЦБ РФ по ключевой ставке резко пошли вверх. Мы прогнозируем курс доллара в ближайшие дни на уровнях в 73-75 руб. за доллар и 88-90 руб. за евро.