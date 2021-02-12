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Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики
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Российская экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Экономика... ПРАЙМ, 12.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российская экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, как мы ранее предполагали", — сказала глава ЦБ.