МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российская экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, как мы ранее предполагали", — сказала глава ЦБ.