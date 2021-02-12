МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в России исчерпан, дальнейшее ее смягчение может увеличить проинфляционные риски, заявила на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина оценила роль денежно-кредитной политики

"Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков", — сказала она.

В среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, будет поддерживать восстановление российской экономики, добавила глава ЦБ.