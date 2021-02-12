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Набиуллина заявила об исчерпании потенциала смягчения монетарной политики
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Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в России исчерпан, дальнейшее ее смягчение может увеличить проинфляционные риски, заявила на пресс-конференции в пятницу глава Банка... ПРАЙМ, 12.02.2021
набиуллина, денежно-кредитная политика, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в России исчерпан, дальнейшее ее смягчение может увеличить проинфляционные риски, заявила на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков", — сказала она.
В среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, будет поддерживать восстановление российской экономики, добавила глава ЦБ.