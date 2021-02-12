МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, снизился до 76,2 пункта с уровня января в 79 пунктов, сообщается на сайте университета. В США прогнозируют сокращение дефицита бюджета в 2021 году

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 80,8 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в феврале, по предварительной оценке, опустился до 86,2 пункта с 86,7 пункта в январе, а индекс экономических ожиданий — до 69,8 пункта с 74 пунктов.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.