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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210212/833034714.html
Россия расширила контрсанкции против украинских компаний
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Правительство РФ расширило список украинских компаний, в отношении которых введены ответные экономические меры, соответствующие постановление опубликовано на портале правовой... ПРАЙМ, 12.02.2021
санкции, украина, россия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило список украинских компаний, в отношении которых введены ответные экономические меры, соответствующие постановление опубликовано на портале правовой информации.
Россия в ответ на ограничения со стороны украинских властей ввела ответные санкции в 2018 году.
Согласно опубликованному документу, в список попали еще девять компаний — ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип", а также дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис". Также список дополнен компанией Kirgan Holding S.A.