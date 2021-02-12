МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило список украинских компаний, в отношении которых введены ответные экономические меры, соответствующие постановление опубликовано на портале правовой информации. В США призывают Байдена ввести санкции против "Северного потока 2"

Россия в ответ на ограничения со стороны украинских властей ввела ответные санкции в 2018 году.

Согласно опубликованному документу, в список попали еще девять компаний — ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип", а также дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис". Также список дополнен компанией Kirgan Holding S.A.