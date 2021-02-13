КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс, говорится в заявлении постпреда МВФ в стране Йосты Люнгмана.

Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах с миссией МВФ, высоко оценивал шансы по ее пересмотру. Министр финансов страны Сергей Марченко 28 января сообщал, что работа миссии МВФ продлена на Украине на 7-10 дней.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс на пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", — говорится в тексте. МВФ рекомендовал российскому Центробанку снизить ключевую ставку

Отмечается, что дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным банком; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях по уменьшению фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, также переговоры касались мероприятий в секторе энергетики.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.