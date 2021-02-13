МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на текущем уровне может вызвать снижение доходов закредитованного населения и рост просрочек по кредитам. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий экономиста, члена генсовета "Деловой России" Антона Любича. Эксперты сказали, в чем опасность решения ЦБ

Напомним, что Центробанк на заседании 12 февраля в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такой показатель был установлен в июле прошлого года

"То, что ставка оставлена на предыдущем уровне, свидетельствует об ожидании роста инфляции. На кредитах это скажется ростом процентных ставок, уменьшением реальных располагаемых доходов закредитованного населения и просрочек", — отметил Любич. Эксперт уверен, что в следующий раз ЦБ пойдет на повышение ставки. По его мнению, процент нужно снижать, чтобы люди могли привлечь средства на погашения займов и направлять деньги на развитие. Любич предрекает, что в следующий раз Банк России поднимет ключевую ставку.

Председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова, в свою очередь, придерживается мнения, что снижения ставок по банковским вкладам не ожидается. "В силу того, что по неквалифицированным инвесторам были приняты ограничения ожидается приток вкладов", — отметила она. Муранова подчеркнула, что этому может поспособствовать желание людей экономить и планировать бюджет.