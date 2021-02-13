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Власти Москвы планируют за пять суток очистить город от снега
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Властям Москвы потребуется еще пять суток для того, чтобы очистить город от снега, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире "Соловьев Live"... ПРАЙМ, 13.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Властям Москвы потребуется еще пять суток для того, чтобы очистить город от снега, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире "Соловьев Live".
Ранее заммэра сообщил, что в ближайшие часы на всем протяжении МКАД установят более 40 точек обогрева и питания водителей.
"По регламенту нам ещё пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан", — сообщил Бирюков.
Заммэра отметил, что транспорт по городу шёл сложно, но нигде не было ни одной улицы, где был бы сбой общественного транспорта, не было сбоя в метро или на железной дороге — все работало в штатном режиме.