МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Властям Москвы потребуется еще пять суток для того, чтобы очистить город от снега, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире "Соловьев Live". Эксперты сказали водителям, что делать во время "снежного коллапса"

Ранее заммэра сообщил, что в ближайшие часы на всем протяжении МКАД установят более 40 точек обогрева и питания водителей.

"По регламенту нам ещё пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан", — сообщил Бирюков.

Заммэра отметил, что транспорт по городу шёл сложно, но нигде не было ни одной улицы, где был бы сбой общественного транспорта, не было сбоя в метро или на железной дороге — все работало в штатном режиме.