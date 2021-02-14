МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В самое ближайшее время в украинском парламенте планируется рассмотрение законопроекта № 4184 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части введения налога на добавленную стоимость (НДС) для так называемых мировых технологических гигантов. Или, проще говоря, должна состояться попытка внедрения "налога на Google". Об этом рассказывает колумнист Сергей Левченко на сайте РИА Новости. Депутаты предложили сделать социальную рекламу в интернете обязательной

Сегодня косвенными налогами (в частности, НДС) операции технологических гигантов обложили многие страны. Некоторые даже начинают взимать и прямые налоги (то есть налог на прибыль или доход) и без регистрации представительств таких компаний в стране. Если же рассматривать конкретно Украину, говорит Левченко, то там такое предложение выглядит неожиданным сразу по двум причинам. Во-первых, это разумно, а разумные шаги — не конек постмайданной власти. Во-вторых, это попытка получить хоть что-то для украинского бюджета за счет компаний, штаб-квартиры которых находятся в Соединенных Штатах. А для нынешней украинской власти это — сакральное место, куда можно отправлять подношения, в крайнем случае, где можно просить взаймы, но никак не требовать каких-то выплат. Рассмотрение этого законопроекта должно продемонстрировать, имеются ли хоть какие-то пределы у тех унижений, которыми "западные партнеры" раз за разом заботливо подвергают Незалежную. Или же их попросту не существует.

Колумнист подчеркивает, что проблемы, связанные с деятельностью технологических гигантов, достаточно понятны и очевидны. Работают эти "монстры" по всему миру, то есть практически во всех странах. При этом налоги в подавляющем большинстве юрисдикций не платят вообще либо платят в мизерном размере. Да что там в большинстве стран — они и в родной-то гавани используют любые ухищрения, чтобы не платить. По поводу чего, кстати, неоднократно удостаивались взбучки от Дональда Трампа в период его президентства. И в итоге даже что-то были вынуждены дома заплатить. За что потом с Трампом поквитались по полной, подыграв демократам и выкинув его из медиапространства.

Такая ситуация на протяжении уже даже не годов, а десятилетий приводит к тому, что эти корпорации зарабатывают огромные деньги на отдельных рынках и при этом не платят на этих рынках никаких налогов. Например, из открытых источников известно, что в 2019 году Amazon в одной только Франции зафиксировал прибыль в 25 миллиардов евро, но налогов там практически не платил. А Apple, согласно выводам Еврокомиссии, платит из своей европейской прибыли по 50 евро на каждый заработанный миллион. Это искажает конкурентную среду, фактически на корню уничтожая и более мелкие местные компании, и традиционный бизнес, — если, например, речь идет о торговле. Это с одной стороны. А с другой — позволяет технологическим гигантам бесконтрольно зарабатывать баснословные деньги. Что в итоге привело к тому, что они не только превзошли по масштабам финансовых возможностей большинство государств мира, но и к тому, что они начинают диктовать свою волю в глобальном масштабе. И способствование бунтам и переворотам, с одной стороны, и тотальная цензура с другой — это только видимая часть айсберга их мощи. Украинцам пообещали африканские зарплаты

Левченко напоминает, что еще в начале нулевых годов нынешнего века именно в Евросоюзе стали делать первые робкие шаги по привлечению технологических гигантов к налогообложению. Для начала обложили НДС операции по поставке через электронные сети программного обеспечения, а также IT-услуг в целом, плюс всяческих художественных, образовательных, спортивных и прочих программ. Позже сфера налогооблагаемых операций неуклонно расширялась, охватив к 2021 году самые жирные куски — поставки товаров и рекламы. К ЕС сначала стали присоединяться другие европейские государства (Норвегия, Исландия), а позже и прочие страны мира. С 2017 года НДС по операциям поставок электронных услуг ввели в России, с 2018-го — в Белоруссии. Сегодня около 80 стран в той или иной мере взимают НДС с операций технологических гигантов.

Лет пять назад разные страны всерьез занялись введением и прямых налогов по отношению к технологическим гигантам. Как правило, речь идет о налоге на доход — в связи со сложностями контроля расходов, а следовательно, и расчета прибыли. Ставки варьируются в широком диапазоне — от 1,5% до 15%. Отличается и полный перечень облагаемых доходов. Кстати, первым такой налог ввел Тайвань. Среди первопроходцев были также Уругвай, Словакия, Пакистан и Зимбабве. Из крупных стран первой такой налог по ставке три процента ввела Франция, планировавшая собрать в 2020 году 450 миллионов евро поступлений. Американцы (в том числе в лице Трампа) повозмущались, поугрожали, но смирились. Ныне уже более 20 стран облагают доходы технологических гигантов, полученные на своей территории. В России пока доходы таких компаний налогом не облагаются, вопрос застрял на стадии обсуждения.

Как отмечает колумнист РИА Новости, на Украине из компаний-гигантов какие-то налоги платит, по сути, только Google. И только потому, что самостоятельно зарегистрировал свое представительство в стране — ООО "Гугл". Но масштабы платежей более чем скромные. Например, в 2018 году ООО «Гугл» заплатило 31 миллион гривен налога на прибыль — при доходах, которые оцениваются минимум в 2,5 миллиарда гривен. Впрочем, остальные гиганты не платят в украинский бюджет вообще ничего. Хотя не только активно зарабатывают, но еще и активно даже не участвуют, а скорее направляют политическую жизнь страны.

В готовящемся к рассмотрению в Раде законопроекте предлагается облагать НДС "нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины".

То есть, объясняет Левченко, речь идет о самой мягкой форме налогообложения, которая применяется почти в сотне стран и не препятствует технологическим гигантам выводить прибыль с Украины без налогообложения. В случае с любой другой страной, наверное, вопросов с принятием подобного закона не возникло бы. Но на Украине первая попытка его принятия, предпринятая в конце 2019-го — начале 2020 года, провалилась. В том числе и под крики "соросят" о том, что нельзя облагать налогом святых людей — испортим инвестиционный климат, и все инвесторы и инвестиции от нас уйдут. При этом, разумеется, никто не говорит о том, что никаких инвестиций, конечно, на Украину никто не везет, поэтому как бы и уходить некому и нечему. В AppStore и Google Play появилось приложение "Путешествую без COVID-19"

Еще более показателен пример с попыткой протолкнуть закон хотя бы о минимальной поддержке собственного машиностроения путем принятия требований по локализации производства при осуществлении государственных закупок. Требований, надо сказать, минимальных (от десяти до тридцати процентов), и только к ограниченному перечню товаров, в производстве которых Украина еще не утратила компетенций. Более того, закон оставлял возможности для его обхода, например, при закупках за кредитные средства. И тем не менее коллективный Запад показательно вытер ноги даже о столь скромные намерения украинцев, попросту запретив принимать подобные нормы. И вот 21 января Владимир Зеленский призвал не принимать эти изменения, поскольку они якобы нарушают договоренности с ЕС. На самом же деле они если что и нарушали, то тотальный вассалитет Украины перед Западом, который не предполагает вообще никаких действий вне следования заданному курсу на уничтожение промышленного производства с относительно высокой добавленной стоимостью. История с санкциями против китайских инвесторов "Мотор Сич", кстати, тоже из той же серии.

Левченко подводит итог, говоря, что собственно введение или же невведение Украиной уже широко применяемого и в Африке, и в Азии обложения операций технологических гигантов НДС станет своеобразной лакмусовой бумажкой того, является ли колониальный статус Украины низшим из всех возможных.