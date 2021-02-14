МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) являются ценными бумагами, которые гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Эксперты рассказали, вырастут ли ставки по вкладам в России

"Если говорить о финансовых вложениях, то для людей министерство финансов выпускает специальные бумаги – облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены", — сказал он в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Глава Минфина отметил, что сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений. "Рынок акций – это как взлеты, так и падения стоимости акций. Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть, и никакой страховки здесь нет", — подчеркнул он.

Силуанов напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента РФ Владимира Путина, который дал правительству установку о том, чтобы не допустить обмана простых граждан. "Мы знаем это не понаслышке, когда люди имеют депозит в банке, приходят за продлением этого депозита, а зачастую банки говорят: давайте, мы вам предложим новые продукты, более высокодоходные. И люди даже не ориентируются, не знают, что это за высокодоходный продукт", — добавил министр.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов.