МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей в регионах РФ с низкой рождаемостью, если семья не воспользовалась этой мерой поддержки ранее, сообщил один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Эксперт предложил инструменты для инвестирования материнского капитала

"В целях улучшения демографической ситуации законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающие предоставление в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью, перечень которых определяется правительством Российской Федерации, права на получение МСК женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, данную меру предлагается распространить и на мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2022 года.

Авторы поясняют, что многие субъекты РФ с неблагоприятной демографической ситуацией для улучшения рождаемости установили свои меры поддержки в виде семейной выплаты при рождении третьего ребенка. Однако размер регионального семейного капитала крайне низкий и составляет в среднем около 100-150 тысяч рублей, что вряд ли может стать стимулом для рождения третьего ребенка, полагают парламентарии.

"Принятие законопроекта позволит улучшить демографическую ситуацию в регионах с низкой рождаемостью, повысить качество жизни многодетных семей", — считают разработчики.

Читайте также:

Россиянам напомнили о мерах поддержки семей с детьми в 2021 году