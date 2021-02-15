МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Правительство России сформировало новый пакет поддержки бизнеса, пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России

Инициативы, как отмечаются, направлены прежде всего на сохранение занятости — этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры.

В общей сложности в пакет вошли пять видов поддержки. Это перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса "ФОТ 0". Она стартовала в марте 2020 года и фактически предусматривала займы на год по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам. Согласно отчету Минэка, программа позволила сохранить миллион рабочих мест.

Также предусмотрено дополнительное снижение — на 2–3 процентных пункта — стоимости льготных кредитов для малого и среднего бизнеса за счет субсидий банкам. Условие получения займа — увеличение персонала на 10% к декабрю 2021-го относительно начала года. В последней редакции соответствующая программа позволяла таким субъектам брать кредиты по ставке не выше 7%. Убытки банкам по таким займам погашаются из бюджета.

Кроме того, предлагается провести списание задолженности по налогам и страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и первый квартал 2020 года. Речь, как предполагает издание, идет о компаниях, которым в ноябре были предоставлены дополнительные налоговые каникулы на три месяца: туристическая и гостиничная индустрия, общепит, организаторы культурных мероприятия и ряд других.

Предлагается также фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года — для расчета налогов на имущество, как физических, так и юридических лиц.

Наконец, в пакете предусмотрен переходный налоговый режим для компаний, утративших возможность пользоваться специальными условиями. Речь идет о предприятиях, которые "переросли" упрощенную и патентную систему, однако переквалификация на общие правила для них остается болезненной, что искусственно сдерживает рост бизнеса.

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