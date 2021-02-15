МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщили РИА Новости в Минтруде. Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России

В министерстве отметили, что число россиян, официально зарегистрированных безработными, в настоящее время составляет менее 2,5 миллионов. Это на 1,2 миллиона меньше, чем в сентябре прошлого года.

"Стабилизации ситуации на рынке идет постепенно. О постепенной стабилизации на рынке труда свидетельствуют и данные Росстата", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, в январе 2020 года безработица в РФ составила 4,7%, в феврале – 4,6%, в марте – 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне – 6,2%, в июле – 6,3%, в августе – 6,4%, в сентябре и октябре – 6,3%, в ноябре – 6,1%, а в декабре – 5,9%.

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