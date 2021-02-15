МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пенсионный фонд вновь подвергся критике за неэффективность. По мнению члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Веры Ганзи, пожилые люди могли бы получать эти выплаты без посредников из бюджета. Об этом она рассказала в интервью для радиостанции "Говорит Москва".

Ганзя считает, что сама идея об открытии индивидуального пенсионного счёта, на который поступают отчисления, пока человек работает, неудачна. "Вопросов много по этому направлению, потому что инфляция всё съест", — отметила она.

Вторым негативным фактором она назвала явную недостаточность накоплений. Дыру в ПФР постоянно закрывают из федерального бюджета, чего быть не должно. Ганзя уверена, часть средств можно перенаправить, используя другой вариант получения взносов. Для этого есть несколько вариантов, которые требуют рассмотрения. "То, что обещали старикам, поднимая пенсионный возраст — получите по тысяче рублей и поедете по Европам — я считаю, что это просто чиновничье хамство", — заявила она.

Помимо этого, Ганзя подчеркнула, что заниматься пенсионной проблемой следует заниматься системно. Подход, при котором об этом вспоминают только перед выборами, она назвала недопустимым.