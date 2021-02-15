Сегодня экономисты и политики снова спорят о том, как на привлечение и сохранение иностранных инвестиций повлияют новые внешнеполитические вызовы, с которыми сталкивается Россия. Прежде всего, в этом контексте упоминаются США, учитывая повсеместные предсказания очередных суровых санкций со стороны новой американской администрации.

Экономические отношения с Америкой важны для нас не только потому, что США — крупнейшая экономика мира. По данным Организации объединенных наций, крупнейшим иностранным инвестором в России являются именно США. Эти данные, правда, противоречат статистике Банка России, по которым крупнейшими инвесторами являются Кипр и Нидерланды. Но это противоречие вполне устранимо, если использовать, как в докладе ООН, понятие ultimate investing country — конечный источник инвестиций, которыми являются-таки США. Просто американские корпорации действуют через свои кипрские, нидерландские или ирландские низконалоговые дочерние филиалы. В свою очередь, из условно "кипрских" инвестиций надо вычесть реинвестирование прибыли российским же капиталом. По данным торговой палаты США, накопленные американские инвестиции в Россию превысили $85.1 млрд. Кстати, американские инвесторы являются и основными иностранными кредиторами России как государства среди иностранцев, хотя большая часть структуры облигаций федерального займа принадлежит российским инвесторам.

Все это создает взаимную зависимость России и США, которая может быть сильнее, чем политические и идеологические разногласия. Начнем с того, что, хотя в США действуют санкции против ряда крупных российских компаний, исключающие их долгосрочное финансирование (а краткосрочное, в свою очередь, не выгодно уже российским компаниям), в США не введены санкции против российского суверенного долга — этот законопроект лежит без особого движения в американском конгрессе с 2018 года. Несмотря на стереотипы относительно "антироссийской" политики новой американской администрации Джо Байдена, они пока не подтверждаются фактами. Никаких новых санкций Байден не ввел, напротив, в первые дни своего президентства подписал с Россией договор о продлении СНВ-3 без дополнительных условий, который отказывался подписать предыдущий президент США Дональд Трамп. При правлении последнего, к слову, санкции только усиливались, вопреки мнениям о его "пророссийской" позиции, которые отражают скорее внутриполитическую борьбу в США, чем реальность.

Кроме задачи привлечения средств в российскую экономику, сотрудничество иностранных инвесторов с Россией важно прежде всего с точки зрения трансфера технологий. Примеров иностранных инвестиций и импорта технологий в Россию достаточно много. Причем речь не идет только о сфере добычи нефти и газа, хотя и о них тоже. Возьмем, например, российскую автомобильную промышленность, в развитие которой инвесторы, в частности Европейские, внесли существенный вклад. На автозавод в Тольятти пришли Renault и Nissan, на автозавод в Нижнем Новгороде — Skoda (Volkswagen Group). Немало автозаводов было создано просто с нуля, в чистом поле, как говорится — от калужских Peugeot-Citroen, Volkswagen и Volvo Trucks до недавно открытого Mercedes в Солнечногорском районе Московской области. И это же не ввоз готовой продукции из зарубежных стран, как когда-то, это огромные предприятия в России, которые дают работу ее гражданам. Многие иностранные компании давно обосновались в России и сделали свои российские подразделения неотъемлемой частью глобальных технологических процессов. По упомянутому в начале статьи исследованию Американской торговой палаты, 41% инвесторов работают в России от 21 до 30 лет, а 22% — более 30 лет. Довольно впечатляющие цифры.

Интересным примером в этом контексте является деятельность американской Arconic (более известной под прежним до 2016 г. названием Alcoa), владеющей Самарским металлургическим заводом уже более 15 лет. Это крупнейший в России производитель баночной ленты для напитков (впрочем, также он производит и другую продукцию из алюминиевых сплавов, в частности, для авиакосмической отрасли и ВПК). Почти треть продукции завода отправляется на экспорт, что вряд ли было бы возможно без интегрированности компании в глобальные цепочки сбыта международной корпорации. Самарский металлургический завод — один из крупнейших налогоплательщиков области, причем с 2015 по 2019 год общая сумма налоговых платежей выросла в 1,7 раза до 1,55 млрд рублей. Чтобы правильно оценить эту цифру, надо понимать, что в этом богатом нефтью и газом регионе крупнейшие налогоплательщики — это дочерние предприятия "Новатэка", "Роснефти", "Транснефти". За 15 лет инвестиции материнской Arconic превысили $500 млн., в том числе около 10% — в экологию и охрану труда. В 2011 году американцы отметили предприятие премией Национального совета по безопасности труда США (National Safety Council) за низкий уровень травматизма. Компания активно помогает детским домам, больницам, финансирует образование студентов.

Этот небольшой пример показывает, кстати, ошибочность стереотипов про то, что иностранные инвесторы ведут себя за рубежом иначе чем дома и не имеют долгосрочных стратегий инвестирования не только в производство, но и в местные сообщества за пределами США. Конечно, бизнес пуглив, а Россия, прямо скажем, не является страной с идеальным инвестиционным климатом. Но она это может компенсировать привлекательной доходностью и нормой прибыли.

Представляется, что при должном внимании российских властей условия инвестирования в нашу экономику могут быть вполне конкурентными. Интересно в этом плане принятое в минувшем году законодательство о защите инвестиций, предусматривающее неухудшение налоговых и инфраструктурных условий. Оно, впрочем, имеет и явный минус — по итогам обсуждения из него был исключен "общий" режим, где условием является лишь сумма инвестиций, и теперь на него могут претендовать в заявительном порядке лишь те, кто подписали соглашения с российскими властями. Пугает инвесторов и постоянное повышение налогов и неналоговых платежей, впрочем, их уровень остается сопоставимым с большинством западных стран.

Когда США и ЕС только начинали санкционную войну с Россией, звучали надежды, что на смену американцам и европейцам со своими технологиями и инвестициями охотно придут китайские компании. Реальность последних лет развеяла эти иллюзии. Никакой Китай, инвестирующий преимущественно в добычу сырья для экспорта в свою же страну, западных инвестиций нашей экономике не заменит. Не говоря уже о технологиях. Пока, несмотря на политические разногласия, западные инвесторы в Россию демонстрируют относительный оптимизм. Но это не значит, что российскому правительству можно ничего не опасаться и относиться без внимания к важным для них вопросам. Коммерческая репутация создается долго, а рушится быстро.

Сергей Жаворонков, экономист

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