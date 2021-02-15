МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации. Замглавы Минфина Круглов освобожден от должности в связи с ее сокращением

"Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", — говорится в документе.

Ранее в феврале количество заместителей ФАС было сокращено с 11 до 10 человек.

Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок.