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https://1prime.ru/state_regulation/20210215/833041445.html
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Евраева
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Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства... ПРАЙМ, 15.02.2021
фас, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", — говорится в документе.
Ранее в феврале количество заместителей ФАС было сокращено с 11 до 10 человек.
Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок.