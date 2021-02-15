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https://1prime.ru/state_regulation/20210215/833041467.html
Замглавы Минфина Круглов освобожден от должности в связи с ее сокращением
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова от должности в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение опубликовано... ПРАЙМ, 15.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова от должности в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", — говорится в документе.
Круглов был назначен заместителем министра финансов 18 мая 2019 года. До этого, в 2002-2019 годах, занимал различные должности в "Газпроме", в частности, возглавлял финансово-экономический департамент и занимал пост зампреда правления.