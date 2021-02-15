МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова от должности в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", — говорится в документе.

Круглов был назначен заместителем министра финансов 18 мая 2019 года. До этого, в 2002-2019 годах, занимал различные должности в "Газпроме", в частности, возглавлял финансово-экономический департамент и занимал пост зампреда правления.