МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Тяжелая промышленность, сфера торговли и услуг РФ покажут самые высокие темпы роста в текущем году, говорится в исследовании общественных настроений и бизнес-климата, проведенном Центром стратегических разработок (ЦСР) по результатам опроса более 6 тысяч российских компаний. СМИ узнало о подготовке правительством нового пакета поддержки бизнеса

По данным исследования, в текущем году большинство компаний ожидают восстановления докризисных темпов роста. "Нет таких индустрий, которые ожидают, что их деятельность будет еще менее эффективной, чем в 2020 году. Но есть индустрии, где рост на сегодняшней день заложен с большей мощностью, с большей перспективой: это, прежде всего, тяжелая промышленность, сфера торговли и услуг", — пояснила на презентации исследования вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.

"Несмотря на то, что по результатам 2020 года мы видим индекс (экономических ожиданий ЦСР – ред.) менее 100, что говорит о том, что ситуация была ниже и достаточно сложной, но к 2021 году индекс превышает 100 — это говорит о том, что компании из тяжелой промышленности и сфер торговли и услуг ожидает достаточно стремительное восстановление", — сказала Накорякова.

Большинство опрошенных компаний, по ее словам, ждут значительного роста выручки и прибыли в текущем году: 64% компаний в России ожидают, что выручка и прибыль по итогам 2021 года у них вырастет, и средний рост составит 15-12%. Власти профинансируют развитие промышленности в регионах

Вместе с тем эксперт отметила, что в компаниях всех отраслей сохраняется высокий уровень неопределенности: каждая пятая из опрошенных компаний затруднилась ответить, что будет с выручкой и прибылью.

"Это пока первый срез на начало 2021 года. Для того чтобы бизнес-климат и в целом ситуация в экономике достигла докризисного периода, подобная положительная динамика должна сохраниться не менее чем на протяжении восьми месяцев", — добавила Накорякова. "Если условно до июня-июля сохранится подобная тенденция, будут достаточно оптимистические условия, мы сможем сказать, что наша экономика восстановилась на докризисный уровень", — заявила она.

ЦСР также выяснил, что самые высокие ожидания по росту заработных плат в начале 2021 года демонстрируют компании с сферах энергетики, ресурсов, фармацевтики и здравоохранения.

"Относительно средних уровней заработных плат выше ожидания по их восстановлению в компаниях энергетики, ресурсов, фармацевтики и здравоохранения", — сообщила Лора Накорякова.