МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Москва впервые с 2014 года снова вошла в топ наиболее привлекательных для инвесторов городов мира по результатам 2020 года, сообщает пресс-служба экономического комплекса столицы. Евросоюз остается для Москвы крупнейшим источником инвестиций

"В глобальном рейтинге городов будущего fDi Intelligence от Financial Times Москва заняла 22 место. В этот топ-25 включаются города, признанные наиболее перспективными для притока инвестиций, экономического развития и расширения бизнес-среды. Попасть в этот рейтинг Москве до прошлого года удавалось последний раз в 2014-м, тогда город замыкал топ-25", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рейтинге Москва опередила Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль.

"За последние несколько лет была проделана масштабная работа по преобразованию Москвы в город, комфортный для ведения бизнеса – разнообразные механизмы поддержки инвесторов, современная инфраструктура, прямое и оперативное взаимодействие с бизнесом. На данный момент на долю столицы приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", – отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба. Парадоксы иностранных инвестиций в России

Как отметили в пресс-службе, получить такой результат в рейтинге Москве позволили благоприятная среда для ведения бизнеса, комплексная система мер поддержки инвесторов, в том числе и иностранных, оперативное взаимодействие с бизнесом, наличие специальных механизмов для выгодной локализации производств и многое другое.

"Привлечению инвестиций в город в значительной степени способствует система мер поддержки реального сектора экономики, функционирующая в Москве уже более 5 лет. Это как финансовые механизмы поддержки – займы и субсидии, так и нефинансовые – размещение производств на льготных условиях, получение специальных статусов, снижающих налоговую нагрузку и др. Также мы активно заключаем с бизнесом контракты ГЧП, что позволяет им получать стабильный доход и гарантию сбыта. Причем мы не делаем разницы между российским и иностранным бизнесом. Преференции получают и иностранные компании, локализовавшие производство на территории Москвы", — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"А благодаря современным инструментам для получения обратной связи от предпринимателей, таким как например, онлайн-сервис "Московский инвестор", мы всегда можем вовремя отреагировать и принять необходимые меры для улучшения работы бизнеса", — добаивл он. Аналитики составили портрет "нового инвестора" в России

По словам главы ведомства, на каждый рубль, вложенный городом в развитие, приходится не менее 3 рубля частных инвестиций.

"В 2020 году столица также вошла в первую 20 рейтинга самых перспективных технологических городов Европы fDi. Теперь fDi высоко оценил Москву и в глобальном масштабе в Global Cities of the Future. Это подтверждает, что российская столица является привлекательным центром для инвестиций и успешно конкурирует в этом плане с другими мировыми мегаполисами", — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Одним из драйверов экономического роста Москвы является Адресная инвестиционная программа (АИП) – часть бюджета, которую город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве и других важных направлениях. Помимо целей, связанных с главными городскими стройками, АИП стимулирует рост частных инвестиций в проекты, которые нужны городу. Объем программы составляет примерно пятую часть расходов бюджета столицы", — добавил он.