МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил о желании МВФ "содрать последний слой кожи" с жителей страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание "Главред". На Украине заявили о чудовищном положении населения

"Докатились до ручки — Международный валютный фонд диктует кабмину повышение тарифов ЖКХ для обнищавшего населения на фоне жирующего руководства "Нафтогаза", — отмечает экономист.

Гончаров напоминает, что МВФ планировал предоставить помощь на развитие Украины в размере пяти миллиардов долларов в течение полутора лет. В 2020 году фонд перечислил стране 2,1 миллиарда, а остальная часть транша должна была состояться в 2021 году. Однако постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что Киеву "нужен больший прогресс на пользу завершения первого пересмотра программы".

Экономист рассказывает, что в энергетической сфере Международный валютный фонд требует от Украины не только поднятия ЖКХ для населения и принятия закона о долгах за жилищно-коммунальные услуги, но и погашения внушительного долга "Нафтогаза". Гончаров уточнил, что только в 2020 году убытки компании составили около ста миллиардов гривен (26,5 миллиарда рублей).

"Остается только спросить (премьер-министра) Шмыгаля, а зачем брать кредиты, чтобы потом повышать и так неподъемную коммуналку и цены на энергоресурсы, если нашим людям уже сейчас нечего, извините, жрать после оплаты жилищно-коммунальных услуг?" — спрашивает он. Украина хочет подчинить себе Google

Экономист уверен, что властям и председателю "Нафтогаза" Коболеву нет до этого никакого дела.

Отметим, что украинские политики и эксперты не раз указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс властей причиной "полного коллапса". Она раскритиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.