МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей, или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 95,7 миллиона рублей (5,1%), в 2020 году — 879,8 миллиона рублей (47%), в 2019 году и ранее — 897 миллионов рублей (47,9%).

Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 36%; строительство — 20,7%; добыча полезных ископаемых — 17,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 7,8%; транспорт — 5,9%.