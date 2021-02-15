МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 31 марта предоставить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев снижение ставки для семей с двумя и более детьми, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. Молодые россияне стали реже брать ипотеку

"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", — говорится в сообщении.

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