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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210215/833046694.html
Путин поручил снизить ипотечную ставку для многодетных семей
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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 31 марта предоставить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев... ПРАЙМ, 15.02.2021
льготная ипотека, владимир путин, недвижимость, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 31 марта предоставить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев снижение ставки для семей с двумя и более детьми, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", — говорится в сообщении.
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