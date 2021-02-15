МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" с 1 апреля 2021 года прекращает принимать к оплате за проезд по своим дорогам смарт-карты, поскольку эта технология устарела, говорится в сообщении "Автодора".

"С 1 апреля на сети дорог госкомпании "Автодор" прекращается оплата проезда смарт-картами. С 15 февраля по 31 мая владельцы смарт-карт могут обменять их на 50% скидку при покупке транспондера Т-pass как через интернет, так и в любом Центре продаж и обслуживания "Автодор-Платные Дороги", — говорится в сообщении. "Автодор" разыграет последний участок на постройку трассы Москва-Казань

Отмечается, что оплата смарт-картами — это устаревшая технология, при использовании которой водители не получают скидок и бонусов, а процент её пользователей мал. При этом водителю необходимо останавливаться и передавать карту в руки оператора пункта взимания платы для оплаты проезда, тогда как при использовании транспондера Т-pass достаточно замедлиться до скорости 30 км/ч, поясняет госкомпания,

"Использование смарт-карт для проезда по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) невозможно. При проезде под рамками взимания платы специальные датчики "Свободного потока" считывают данные транспондера, а камеры фиксируют госномера автомобилей. Если автомобилист проехал без транспондера, то система проверяет информацию о наличии у него билета на проезд.

При отсутствии оплаченного билета, по госномеру автомобиля определяется его владелец и выставляется счет за проезд", — также говорится в сообщении.

Читайте также:

"Автодор" открыл движение по третьему участку ЦКАД