МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Почти две трети, или 64%, российских фрилансеров получают менее 30 тысяч рублей в месяц, 17% — до 60 тысяч рублей, 13% — до 100 тысяч и лишь 6% зарабатывают свыше 100 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании PwC. Минтруд заявил о постепенной стабилизации на рынке труда

Как отмечается, статус фрилансера привлекает в основном молодых людей. По оценке компании, 73% таких вольнонаемных не старше 34 лет, а еще 25% — это люди в возрасте 35–55 лет и 2% — все остальные.

По данным PwC, основной спрос на фриланс в России формируют небольшие компании, которые стремятся снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе. Половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 миллионов рублей и лишь 2% — от корпораций с оборотом более 50 миллиардов рублей.

Почти половина опрошенных специалистов считают, что российский рынок фриланса в среднесрочной перспективе продолжит расти высокими темпами. В прошлом году его размер составил 41 миллиардов долларов, а прогноз на 2025 год — 102 миллиарда долларов. В то же время мировой рынок фриланса оценивается в 6,54 триллиона долларов, а через пять лет ожидается его рост до 13,84 триллиона.

Россия входит в десятку крупнейших стран по объему рынка фриланса в денежном выражении, а по темпам роста занимает второе место в мире, уступая лишь США, которые с объемом рынка в триллионом долларов лидируют и по абсолютному показателю.

По данным компании, в первую пятерку быстрорастущих по этому показателю стран также входят Филиппины, Бангладеш и Великобритания.

Самая востребованная экспертиза фрилансеров — отрасль дизайна и мультимедиа. 63% респондентов отметили, что в долгосрочной перспективе именно на таких специалистов будет спрос. 60% назвали сектор информационных технологий и программирования, 51% — контента и переводов, 43% — финансы, управление, работу с кадрами.

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