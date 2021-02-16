МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Более половины россиян не потеряли в доходах во время пандемии, при этом две трети тех, кто заметил их снижение, ожидают полного восстановления уже к концу текущего года, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты

"Около 53% россиян не потеряли в доходах на пандемии: 45% опрошенных заявили, что их доходы при пандемии не изменились, еще 8% заявили об увеличении личных доходов", — выяснили эксперты.

В то же время доходы из-за пандемии уменьшились у 44% респондентов, а еще 3% заявили о полной их потере. С отменой жестких пандемических ограничений в стране о росте своих доходов сообщили 13% россиян, а еще 75% граждан отмечают, что данное событие никак не сказалось на их доходах — для этого потребуется больше времени.

"Две трети россиян из тех, кто потерял в доходах, рассчитывают на их восстановление до уровня начала 2020 года уже к концу 2021 года. Остальные считают, что на возвращение личных доходов к доковидному уровню понадобится не меньше трех-пяти лет", — сказано в исследовании.

Большинство россиян (67%) во время пандемии сохранили свою прежнюю работу. Около 10% россиян, потерявших работу в пандемию, уже смогли найти новое место, а еще 11% пока находятся в поиске. У 12% работы не было и до пандемии.

Банк "Открытие" проводил исследование 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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