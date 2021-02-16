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2021-02-16T11:47:05+03:00
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Отчёт правительства в Госдуме состоится 21 апреля
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Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов... ПРАЙМ, 16.02.2021
правительство рф, госдума, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"На 21 апреля уже намечен отчет правительства", — сказал Зюганов.