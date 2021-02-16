МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"На 21 апреля уже намечен отчет правительства", — сказал Зюганов.