Москва, 16 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с руководителями думских фракций состоится во вторник, 17 февраля. Кудрин отчитается о работе Счетной палаты в начале апреля

"Да, могу, она действительно будет", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить такую встречу.

Президент в последний раз общался с лидерами думских фракций по видеосвязи в начале октября 2020 года. Нынешняя встреча, вероятно, станет последней перед посланием президента Федеральному собранию. В конце минувшего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что послание может быть оглашено в начале 2021 года.

В Кремле заявляют, что конкретный день и формат пока не определены, никаких решений по этому поводу еще нет. Между тем разные источники называли в качестве возможной даты конец февраля. Песков, однако, опровергал сообщения о том, что оглашение послания намечено на 23 или 24 февраля.

Как ожидается, главы парламентских фракций на предстоящей встрече с Путиным хотят говорить, преимущественно, о социальной политике. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует обсудить вызовы и риски, с которыми сталкивается Россия, работу правительства, проблемы образования и здравоохранения, вопросы продовольственной безопасности. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, как сообщалось, намерен поднять вопросы о необходимости возврата минимальной потребительской корзины, об индексации пенсий для работающих пенсионеров и обсудить несовершенство пенсионной системы в целом. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как ожидается, на встрече также затронет вопрос возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам.