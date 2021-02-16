МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости продления льготной ипотеки, учитывая интересы в первую очередь людей, а во вторую очередь экономики в целом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Вопрос льготной ипотеки… безусловно, это очень важное решение руководства страны, и вы знаете, что это помогло в 2020 году существенно сохранить, поддержать динамику развития строительной отрасли, которая в свою очередь создает синергию для многих других отраслей промышленности и экономики. Но в то же время есть и экспертные точки зрения о том, что такой стремительный рост льготной ипотеки приводит к созданию пузыря и порождает некие опасности появления людей, которые могут впоследствии косвенно приравняться к обманутым дольщикам. Хотя нынешняя система уже страхует от этого", — сказал Песков.

"Вот как раз президент и поручил проработать этот вопрос, принять окончательное решение, которое наилучшим образом соответствовало бы интересам в первую очередь людей и во вторую очередь экономики в целом", — подытожил пресс-секретарь.

Он призвал обратить внимание на точность формулировок. Кремль во вторник опубликовал поручения Путина, в том числе президент поручил правительству совместно с ЦБ до 31 марта "представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах". При этом им поручено рассмотреть возможность снижения ставки для семей с двумя и более детьми.

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Песков отметил, что, действительно, есть экспертная точка зрения относительно того, что дальнейшее продолжение программы льготной ипотеки несет угрозу, но существует и другая, не менее аргументированная, о том, что ее продление позволяет решить проблемы жилья для очень большого количества россиян и создает синергетический эффект для экономики в целом.

"Потому что строительный сектор тянет за собой паровозом многие другие сектора экономики. И вот как раз сторонники этих двух точек зрения по поручению президента и будут приходить к единому консолидированному взгляду с тем, чтобы было принято единственное правильное решение", — добавил Песков.