МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым упрощать оформление документов на трудовую деятельность в России для высококвалифицированных специалистов. Российские власти хотят упростить въезд мигрантов

"Наша экономика заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов из-за рубежа… поэтому необходимо упрощать для них оформление документов на трудовую деятельность в России, решать вопросы, связанные с выплатой заработной платы", — сказал Медведев на совещании по вопросу "О совершенствовании миграционной политики Российской Федерации, в том числе в трудовой сфере".

Он отметил, что Минэкономразвития вместе с Минтрудом разработали законопроект, который направлен на решение этой проблемы.

"Конечно, желательно этот документ как можно быстрее внести в Государственную думу после необходимых согласований", — сказал Медведев. Путин поручил упростить допуск трудовых мигрантов на стройки

Кроме того, он считает необходимым проработать вопрос введения упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в пострадавшие от нехватки трудовых ресурсах сферы.

"Нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально — подчеркиваю, легально, конечно, — привлекать именно в этих сферах, поскольку они являются трудодефицитными", — заявил зампредседателя Совбеза РФ.

Медведев отметил, что из-за пандемии возник дефицит трудовой силы в отдельных отраслях экономики: это ЖКХ, стройки, сельское хозяйство.