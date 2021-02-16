МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Нерезиденты в январе купили российских акций на 14,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.

"На вторичных биржевых торгах в январе основными покупателями были нерезиденты и дочерние иностранные организации (14,1 миллиарда рублей), СЗКО (системно значимые кредитные организации – ред.) и прочие банки также производили покупки (1,7 и 9,2 миллиарда рублей, соответственно). Нетто-продавцами на рынке акций выступали НФО (некредитные финансовые организации – ред.), осуществившие продажи на сумму 25,1 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Российской валюты нерезиденты купили в январе на 124,1 миллиарда рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков".