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Нерезиденты в январе купили российских акций на 14,1 миллиарда рублей
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Нерезиденты в январе купили российских акций на 14,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "На вторичных биржевых торгах... ПРАЙМ, 16.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Нерезиденты в январе купили российских акций на 14,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"На вторичных биржевых торгах в январе основными покупателями были нерезиденты и дочерние иностранные организации (14,1 миллиарда рублей), СЗКО (системно значимые кредитные организации – ред.) и прочие банки также производили покупки (1,7 и 9,2 миллиарда рублей, соответственно). Нетто-продавцами на рынке акций выступали НФО (некредитные финансовые организации – ред.), осуществившие продажи на сумму 25,1 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.
Российской валюты нерезиденты купили в январе на 124,1 миллиарда рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков".