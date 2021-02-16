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Нерезиденты в январе купили валюты на 124,1 миллиарда рублей
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Нерезиденты в январе 2021 года купили валюты на российском рынке на 124,1 миллиарда рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых... ПРАЙМ, 16.02.2021
рубль, нерезиденты, валютный рынок, новости, экономика, финансы, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Нерезиденты в январе 2021 года купили валюты на российском рынке на 124,1 миллиарда рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков".
"Ослабление рубля сопровождалось покупками иностранной валюты на бирже некоторыми иностранными участниками. В январе дочерние иностранные банки и нерезиденты в совокупности приобрели валюту на сумму 124,1 миллиарда рублей. При этом, основные покупки (105 миллиардов рублей) пришлись на конец месяца.", — говорится в сообщении ЦБ.
Население также покупало иностранную валюту в крупнейших российских банках и на Московской бирже через брокеров-НФО (некредитные финансовые организации), но в меньших объемах, чем год назад (52 и 447 миллионов долларов соответственно). Крупнейшие экспортеры нарастили в январе продажу валютной выручки относительно декабря, однако несколько снизили объемы по сравнению с январем 2020 года. В январе и декабре 2020 года топ-30 крупнейших экспортеров продали валюты на внутреннем рынке на 13,8 и 11,9 миллиарда долларов, соответственно, а в январе 2021 года – 13,2 миллиарда долларов, оценили в ЦБ.