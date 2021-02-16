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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210216/833053339.html
Россияне вложили в иностранные ценные бумаги 638 миллиардов рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Приток средств граждан РФ в 2020 году в иностранные ценные бумаги составил 638 миллиардов рублей, из них в акции — 415 миллиардов рублей, в облигации — 223 миллиарда рублей... ПРАЙМ, 16.02.2021
ценные бумаги, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Приток средств граждан РФ в 2020 году в иностранные ценные бумаги составил 638 миллиардов рублей, из них в акции — 415 миллиардов рублей, в облигации — 223 миллиарда рублей соответственно, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" за январь Банка России.
"Приток средств физических лиц в акции и облигации компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 год составил 415 и 223 миллиарда рублей соответственно, что более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте в российских банках", — указывается в документе.
Несмотря на рост вложений в иностранные ценные бумаги, вложения в ценные бумаги российских эмитентов по прежнему составляют основную долю вложений населения (85% на 1 января 2021 года), сообщается в обзоре.