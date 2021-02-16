МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Приток средств граждан РФ в 2020 году в иностранные ценные бумаги составил 638 миллиардов рублей, из них в акции — 415 миллиардов рублей, в облигации — 223 миллиарда рублей соответственно, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" за январь Банка России.

"Приток средств физических лиц в акции и облигации компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 год составил 415 и 223 миллиарда рублей соответственно, что более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте в российских банках", — указывается в документе.

Несмотря на рост вложений в иностранные ценные бумаги, вложения в ценные бумаги российских эмитентов по прежнему составляют основную долю вложений населения (85% на 1 января 2021 года), сообщается в обзоре.