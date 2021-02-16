МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Опасность распространения неизвестного заболевания, выявленного в Танзании, в России практически отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее СМИ распространили информацию, что в Африке появился новый опасный вирус. Неизвестная болезнь уже унесла жизни 15 человек в Танзании. Более 50 человек в больницах с головокружением, тошнотой и кровавой рвотой. По предварительным исследованиям, большинство пациентов — это мужчины с ранее перенесенной язвой желудка или заболеванием печени. Причем похожая вспышка уже была зафиксирована в Танзании два года назад.

"В России случаев с подобной симптоматикой не отмечалось. С 1 августа 2020 года Российская Федерация возобновила авиасообщение с Танзанией, однако округ Мбея не является туристическим направлением (располагается на материковой части Танзании на границе с Замбией и Малави)", — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, на всех пунктах пропуска через границу Роспотребнадзор проводит усиленный контроль прибывающих лиц.

"Таким образом, опасность "распространения" указанного заболевания на территории России практически отсутствует", — заключили в Роспотребнадзоре.