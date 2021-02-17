МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну, в основном этот тренд касается Европы и США, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Счетная палата отметила проблемы и риски по нацпроекту "Наука"

"В основном возвращаются из Европы и США. А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб. При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках", — отметил Дворкович.

Он подчеркнул, что фонд "Сколково" не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах, а также уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта.

"Запустили программу soft landing (мягкое приземление – ред.), которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе и многие стали нашими резидентами", — поделился он.

По его словам, крупнейшим направлением, которое позволяет привлекать зарубежных специалистов или бывших российских специалистов на российский рынок, является университет Сколтех, где 40% профессоров – это зарубежные профессора, из остальных 60% половина вернулась в Россию из-за рубежа, 20% студентов – иностранные. "Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало – это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках", — заключил Дворкович.

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