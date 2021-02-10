МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Коронавирус дал толчок развитию в РФ технологических стартапов в сфере образования и медицины, многие наработки уже нашли практическое применение, заявили РИА Новости в фонде "Сколково". Опубликован доклад о социально-экономическом положении России

"Из-за пандемии мощный стимул к развитию получили стартапы, работающие в области образования и здравоохранения. Компания "Третье мнение" разработала алгоритм, который за две минуты оценивает объем поражения легких и выявляет COVID-19. "Интеллоджик" создал функционал для анализа пневмонии. Компания "Медицинские скрининг системы" разработала уникальную систему "Цельс" для одновременного выявления и дифференциации патологий легких на предмет COVID-19 по КТ-снимкам", — рассказали в фонде.

Кроме того, проекты российских стартапов демонстрируют все большую востребованность за рубежом и занимают призовые места на крупнейших международных конкурсах, отметили в "Сколково". Например, в области технологий распознавания лиц стартап NTech Lab, который является резидентом "Сколково", победил в конкурсе Агентства передовых исследований в сфере разведки США (IARPA).

По мнению директора по операционной работе кластера информационных технологий Сколково Сергея Ходакова, в будущем востребованность техно-стартапов только возрастет. "К 2024 году большинство социальных и экономических процессов в России будет оцифровано, а государство и бизнес окажутся обладателями огромного массива данных. "Основными драйверами станут повышение спроса на более продвинутый уровень пользовательского опыта и, соответственно, рост пользования умными девайсами. Увеличится объем инвестиций в здравоохранение", — уверен он.

Фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная в 2010 году, его цель — поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В прошлом году фонд перешел под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.

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